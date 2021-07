LIVE Italia-Germania 14-14, Olimpiadi basket in DIRETTA: equilibrio dopo 5? (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla sotto per Wagner, costretto al fallo Polonara, ci sono due liberi. In campo Gallinari e Pajola. 14-23 Anche Giffey spara la tripla frontale, Italia che però a rimbalzo non è molto presente. 14-20 Maodo Lo va a segno con una tripla delle sue. 6/8 Germania da tre. 14-17 Bucata ancora la difesa azzurra, segna di nuovo Obst ed è time out chiamato proprio a metà quarto da Meo Sacchetti. 14-14 Non viene tenuto Voigtmann, parità dall’arco. 14-11 TONUT! In equilibrio complicato dalla media! 12-11 Stessa situazione per la Germania, tripla di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalla sotto per Wagner, costretto al fallo Polonara, ci sono due liberi. In campo Gallinari e Pajola. 14-23 Anche Giffey spara la tripla frontale,che però a rimbalzo non è molto presente. 14-20 Maodo Lo va a segno con una tripla delle sue. 6/8da tre. 14-17 Bucata ancora la difesa azzurra, segna di nuovo Obst ed è time out chiamato proprio a metà quarto da Meo Sacchetti. 14-14 Non viene tenuto Voigtmann, parità dall’arco. 14-11 TONUT! Incomplicato dalla media! 12-11 Stessa situazione per la, tripla di ...

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari fa sognare! Italia da brividi, la finale è p… - SkyTG24 : Covid, news. Corsa al vaccino. Boom prenotazioni in tutta Italia degli under 30. LIVE -