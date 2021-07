LIVE Italia-Cina 2-7, Olimpiadi basket 3×3 in DIRETTA: avvio difficile per le azzurre (Di domenica 25 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 25 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 9-11 Ancora un canestro di D’Alie! 8-11 Botta e risposta sul parquet, ma le azzurre ci sono 7-10 Ora è colpo a colpo il match 7-9 azzurre che restano in partita 6-9 Riallunga la Cina 6-8 Le azzurre tornano a -2 5-8 BOMBA D’ALIEEEEEEEE CHE SUBISCE ANCHE FALLO! LE azzurre VOGLIONO RIAPRIRLA! 3-8 Ancora la D’Alie che prova a dare la scossa! 2-8 Non riesce a sbloccarsi la squadra azzurra e Cina che scappa via 2-7 Dominano le cinesi che trovano anche canestro e libero ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 25 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI 9-11 Ancora un canestro di D’Alie! 8-11 Botta e risposta sul parquet, ma leci sono 7-10 Ora è colpo a colpo il match 7-9che restano in partita 6-9 Riallunga la6-8 Letornano a -2 5-8 BOMBA D’ALIEEEEEEEE CHE SUBISCE ANCHE FALLO! LEVOGLIONO RIAPRIRLA! 3-8 Ancora la D’Alie che prova a dare la scossa! 2-8 Non riesce a sbloccarsi la squadra azzurra eche scappa via 2-7 Dominano le cinesi che trovano anche canestro e libero ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - zazoomblog : LIVE Basket – Germania-Italia 46-43 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Germania-Italia #46-43 #Tokyo - fanpage : Odette vola in semifinale! -