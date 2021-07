LIVE – Giorgi-Vesnina, tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Camila Giorgi e Elena Vesnina, valido per il secondo turno del torneo di tennis delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La giocatrice di Macerata si è ben comportata al debutto olimpico, battendo l’insidiosa americana Jennifer Brady. Sulla carta è un’avversaria più semplice la veterana russa. Sportface.it vi terrà compagnia con un LIVE scritto nella notte di lunedì 26 luglio e vi offrirà cronaca e highlights al termine. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ile lascritta del match tra Camilae Elena, valido per il secondo turno del torneo didelle Olimpiadi di. La giocatrice di Macerata si è ben comportata al debutto olimpico, battendo l’insidiosa americana Jennifer Brady. Sulla carta è un’avversaria più semplice la veterana russa. Sportface.it vi terrà compagnia con unscritto nella notte di lunedì 26 luglio e vi offrirà cronaca e highlights al termine. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE IL MATCH INIL ...

