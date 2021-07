LIVE Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | l’Italia parte bene al volteggio Vanessa Ferrari guida le azzurre

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA03.21 Ottimo 13.900 per Ashikara, che può tranquillamente ambire alla finale. 03.20 Apettiamo il punteggio di Ashikawa per dare per conclusa la prima rotazione della prima suddivisione. 03.19è in testa dopo la prima rotazione con 42.766, il Giappone insegue a 39.999. Sono due punteggi non paragonabili, visto che alla tavola gli score sono decisamente più elevati per essenza dell’attrezzo. Adesso si esibirà la giapponese Urara Ashikawa alla trave, non è inserita nel quartetto di squadra. 03.18 Solidissima prova di Yuna Hiraiwa, che stampa un ottimo 13.533. Il Giappone esce indenne dall’ostica ...