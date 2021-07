LIVE Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Italia superata da Gran Bretagna per un soffio Vanessa Ferrari emoziona

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DELL’VIDEO CORPO LIBERO: ESERCIZIO DA SOGNO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE 07.15 Ci stiamo caricando per la discesa in pedana delle statunitensi. L’osserverà l’Olanda, bisognerà lasciarsela alle spalle. 06.50 Ora l’appuntamento è alle ore 08.10 con la terza rotazione. Spettacolo assicurato, ci sono gli USA di Simone Biles! L’osserverà l’Olanda, bisognerà cercare di lasciarsela dietro per sperare seriamente nella finale a squadre. 06.48 Al corpo libero la nostra ...