LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia superata da Gran Bretagna per un soffio. Ferrari emoziona (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO CORPO LIBERO VANESSA Ferrari: ESERCIZIO DA SOGNO 06.40 L'Italia deve sperare che altre tre squadre le finiscano dietro. La corsa a questo punto è contro Olanda, Belgio, Canada, Francia, Spagna, Germania. Le iberiche e le teutoniche sono battibili, più complesse le transalpine, nordamericane da valutare, olandesi e belghe sono solide. 06.39 La Gran Bretagna chiude la sua gara con 163.696 e supera l'Italia sul filo di lana (163.330). Un peccato perché sono meno di quattro decimi di differenza. L'Italia ora occupa ...

