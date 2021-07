LIVE Francia-Usa 83-76 | Olimpiadi basket in DIRETTA | i transalpini superano a sorpresa il Dream Team all’esordio con 28 punti di un super Fournier

(Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguito-USA su questa pagina, buon proseguimento di giornata con lesu OA Sport. 16.05 Aladi coach Vincent Colletà gli USA di Gregg Popovich nell’esordio al torneo olimpico, replicando quanto accaduto due anni fa ai quarti di finale del mondiale cinese. Top-scorer è un incredibile Evan, 28, 4 rimbalzi un assist. Al...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Francia

OA Sport

SECONDA GIORNATA OLIMPIADI TOKYO 2020Pesi. Mirko Zanni ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi, categoria 67 kg. L'... Manuel Frigo hanno vinto la batteria, precedendo(3'12"...Nel Giochi Olimpici registriamo la vittoria per 1 - 0 dell'Argentina sull'Egitto con gol di Medina quindi il 4 - 3 dellasul Sudafrica, il 3 - 2 dell'Honduras sulla Nuova Zelanda e il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Francia-USA su questa pagina, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi su OA Sport.Risultati calcio maschile Olimpiadi 2020 Tokyo: diretta gol live score delle partite che domenica 25 luglio si giocano per la seconda giornata dei gironi.