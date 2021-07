LIVE Francia-Usa 62-56, Olimpiadi basket in DIRETTA: De Colo trascina i galletti sul +6 a fine terzo quarto! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out che arriva dalla panchina degli Stati Uniti. 63-61 1/2 Fall. Fallo di Green che manda Moustapha Fall in lunetta. 62-61 Holiday in lunetta riporta Team USA a -1, 7’50” da giocare prima della sirena. 62-59 TRIPLA di Holiday. Il primo minuto trascorre senza punti messi a referto. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO quarto! FINISCE IL terzo quarto! 62-56 TRIPLA DI HEURTEL! Massimo vantaggio Francia sul +6, parziale di 25-11 in favore degli uomini di Collet nel terzo quarto. 59-56 DE Colo DA TRE! +3 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out che arriva dalla panchina degli Stati Uniti. 63-61 1/2 Fall. Fallo di Green che manda Moustapha Fall in lunetta. 62-61 Holiday in lunetta riporta Team USA a -1, 7’50” da giocare prima della sirena. 62-59 TRIPLA di Holiday. Il primo minuto trascorre senza punti messi a referto. INIZIA IL QUARTO E ULTIMOFINISCE IL62-56 TRIPLA DI HEURTEL! Massimo vantaggiosul +6, parziale di 25-11 in favore degli uomini di Collet nelquarto. 59-56 DEDA TRE! +3 ...

andreastoolbox : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE | Sky Sport… - sportli26181512 : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE: Con i tre finalisti (Booker, Mid… - zazoomblog : LIVE Francia-Usa Olimpiadi basket in DIRETTA: debutta il Dream Team con Kevin Durant! - #Francia-Usa #Olimpiadi… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellier, France -… - MaxxGhe : 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellie… -