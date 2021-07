LIVE Francia-Usa 37-45, Olimpiadi basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-49 Fournier in penetrazione, adesso i transalpini ci credono. Palla persa dagli USA in attacco, la Francia recupera il possesso. Allarme usa con Kevin Durant al quarto fallo personale, coach Popovich chiama time out per rimettere ordine tra i suoi. 45-49 SCHIACCIATA DI GOBERT! -4 Francia, 7’09” sul cronometro. 43-49 TRIPLA di Fournier dall’angolo, il giocatore dei Boston Celtics raggiunge quota 18 in partita, top-scorer. 40-49 Adebayo risponde dall’altra parte. 40-47 TRIPLA di Fournier. 37-47 Piazzato di Durant, +10 Stati Uniti. inizia IL ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47-49 Fournier in penetrazione, adesso i transalpini ci credono. Palla persa dagli USA in attacco, larecupera il possesso. Allarme usa con Kevin Durant al quarto fallo personale, coach Popovich chiama time out per rimettere ordine tra i suoi. 45-49 SCHIACCIATA DI GOBERT! -4, 7’09” sul cronometro. 43-49 TRIPLA di Fournier dall’angolo, il giocatore dei Boston Celtics raggiunge quota 18 in partita, top-scorer. 40-49 Adebayo risponde dall’altra parte. 40-47 TRIPLA di Fournier. 37-47 Piazzato di Durant, +10 Stati Uniti.IL ...

andreastoolbox : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE | Sky Sport… - sportli26181512 : NBA, palla a due per Team USA a Tokyo: l'esordio contro la Francia. SEGUI IL LIVE: Con i tre finalisti (Booker, Mid… - zazoomblog : LIVE Francia-Usa Olimpiadi basket in DIRETTA: debutta il Dream Team con Kevin Durant! - #Francia-Usa #Olimpiadi… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellier, France -… - MaxxGhe : 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellie… -