LIVE Francia-Usa 15-22, Olimpiadi basket in DIRETTA: +7 Stati uniti al termine del primo quarto! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IL primo quarto! 15-22 2/2 Fall, 16? al termine del primo quarto. Liberi per Moustapha Fall. 1’23” per chiudere il primo quarto di gara. 13-22 Altro canestro di Jayson Tatum in entrata, la Francia va al time out. 13-20 Stoppata di Green su Luwawu, dall’altra parte Tatum segna in penetrazione. 2’04” sul cronometro del primo quarto, USA in bonus, tre falli per la Francia. 13-18 2/2 Fall, 2’54” da giocare. Fallo di Jonhson che manda ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDOFINISCE IL15-22 2/2 Fall, 16? aldelquarto. Liberi per Moustapha Fall. 1’23” per chiudere ilquarto di gara. 13-22 Altro canestro di Jayson Tatum in entrata, lava al time out. 13-20 Stoppata di Green su Luwawu, dall’altra parte Tatum segna in penetrazione. 2’04” sul cronometro delquarto, USA in bonus, tre falli per la. 13-18 2/2 Fall, 2’54” da giocare. Fallo di Jonhson che manda ...

zazoomblog : LIVE Francia-Usa Olimpiadi basket in DIRETTA: debutta il Dream Team con Kevin Durant! - #Francia-Usa #Olimpiadi… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellier, France -… - MaxxGhe : 24/07/1988. All'Espace Richter di Montpellier, in Francia, sono di scena i PINK FLOYD. Pink Floyd - Live Montpellie… - infoitsport : LIVE Italia-Francia 7-2, Basket 3x3 Olimpiadi in DIRETTA: via sprint delle azzurre! - infoitsport : LIVE Italia-Francia 16-19, Basket 3x3 Olimpiadi in DIRETTA: le transalpine rimontano in una partita sempre incerta -