LIVE Francia-Usa 11-16, Olimpiadi basket in DIRETTA: +5 Stati uniti dopo i primi cinque minuti! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Assist di Holiday per Durant, massimo vantaggio USA! 3’59” da giocare. 11-16 TRIPLA di LILLARD! 11-13 Fournier in penetrazione. 9-13 Schiacciata di Adebayo. 9-11 TRIPLA DI KEVIN DURANT. 9-8 Assist di Adebayo per Green, 6’15” da giocare nel primo periodo. 9-6 TRIPLA di Fournier. 7’13” sul cronometro del primo quarto, gli USA hanno esaurito il bonus, un fallo per la Francia. 6-6 Piazzato di Lillard. 6-4 1/2 Gobert. Viaggio in lunetta per Rudy Gobert. 5-4 Assist di Adebayo per il piazzato di Durant, 8’16’ sul cronometro. 5-2 Dentro il libero aggiuntivo. 4-2 FOURNIER! Canestro in penetrazione con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-18 Assist di Holiday per Durant, massimo vantaggio USA! 3’59” da giocare. 11-16 TRIPLA di LILLARD! 11-13 Fournier in penetrazione. 9-13 Schiacciata di Adebayo. 9-11 TRIPLA DI KEVIN DURANT. 9-8 Assist di Adebayo per Green, 6’15” da giocare nel primo periodo. 9-6 TRIPLA di Fournier. 7’13” sul cronometro del primo quarto, gli USA hanno esaurito il bonus, un fallo per la. 6-6 Piazzato di Lillard. 6-4 1/2 Gobert. Viaggio in lunetta per Rudy Gobert. 5-4 Assist di Adebayo per il piazzato di Durant, 8’16’ sul cronometro. 5-2 Dentro il libero aggiuntivo. 4-2 FOURNIER! Canestro in penetrazione con ...

