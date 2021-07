LIVE Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tre al comando, il gruppo è fermo (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 9’30” il vantaggio di Anna Kiesenhofer (Austria), Anna Plichta (Polonia) e Omer Shapira (Israele). Il gruppo non cambia il ritmo, schema tattico assurdo per le migliori nazionali. 8.16 70 chilometri all’arrivo, gruppo ancora fermo. 8.14 La corsa potrebbe trasformarsi anche in una gara per velociste, fondamentale però ridurre il gap dalle fuggitive. 8.11 Situazione tattica tutta da capire, una gara stranissima. 8.08 Addirittura Anna van der Breggen, la favoritissima, ad aumentare il ritmo in gruppo. 8.04 Rispetto a ciò che è successo ieri con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 9’30” il vantaggio di Anna Kiesenhofer (Austria), Anna Plichta (Polonia) e Omer Shapira (Israele). Ilnon cambia il ritmo, schema tattico assurdo per le migliori nazionali. 8.16 70 chilometri all’arrivo,ancora. 8.14 La corsa potrebbe trasformarsi anche in una gara per velociste, fondamentale però ridurre il gap dalle fuggitive. 8.11 Situazione tattica tutta da capire, una gara stranissima. 8.08 Addirittura Anna van der Breggen, la favoritissima, ad aumentare il ritmo in. 8.04 Rispetto a ciò che è successo ieri con ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano a tirare Germania e Olanda - #Ciclismo #femminile… - sportface2016 : #Tokyo2020, #ciclismo: segui il LIVE della prova in linea femminile (DIRETTA) - Giulia_DeMaio : @LiaCapizzi E le azzurre del ciclismo sono in gara nella prova in linea ;) - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sfida la corazzata olandese - #Ciclismo… - AndreaC_85 : Ho visto tra le altre gare (in parte live in parte reg) la gara di ciclismo odierna. Mi pare l’ennesimo campanello… -