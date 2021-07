LIVE Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Kiesenhofer sogna l’oro! Gruppo addormentato (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.37 Anna Kiesenhofer (Austria) conserva 1’37” di vantaggio su Omer Shapira (Israele) e Anna Plichta (Polonia). Più staccata Annemiek Van Vleuten (Paesi Bassi). A 4’48” il Gruppo. 9.35 Ma non c’è alcun tipo di azione continuativa, e dispiace non vedere nessuna divisa azzurra in testa al plotone per rilanciare l’azione. 9.34 Adesso il Gruppo viene guidato da Chloe Dygert (USA). 9.33 Anna Kiesenhofer (Austria) entra nel circuito conclusivo. 9.30 Potrebbe uscirne un podio olimpico totalmente inedito, con tre nazioni esclusive e tre atlete che si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.37 Anna(Austria) conserva 1’37” di vantaggio su Omer Shapira (Israele) e Anna Plichta (Polonia). Più staccata Annemiek Van Vleuten (Paesi Bassi). A 4’48” il. 9.35 Ma non c’è alcun tipo di azione continuativa, e dispiace non vedere nessuna divisa azzurra in testa al plotone per rilanciare l’azione. 9.34 Adesso ilviene guidato da Chloe Dygert (USA). 9.33 Anna(Austria) entra nel circuito conclusivo. 9.30 Potrebbe uscirne un podio olimpico totalmente inedito, con tre nazioni esclusive e tre atlete che si ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano a tirare Germania e Olanda - #Ciclismo #femminile… - sportface2016 : #Tokyo2020, #ciclismo: segui il LIVE della prova in linea femminile (DIRETTA) - Giulia_DeMaio : @LiaCapizzi E le azzurre del ciclismo sono in gara nella prova in linea ;) - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sfida la corazzata olandese - #Ciclismo… - AndreaC_85 : Ho visto tra le altre gare (in parte live in parte reg) la gara di ciclismo odierna. Mi pare l’ennesimo campanello… -