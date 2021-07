LIVE Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: iniziano a tirare Germania e Olanda (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.37 Tra il gruppo e le fuggitive ci sono nel mezzo Soto Campos (Cile) e Espinola (Paraguay). 7.35 Anche Marta Bastianelli (Italia) in testa al gruppo. 7.33 Inizia a scendere a mano a mano il vantaggio del drappello al comando. 7.31 Prende l’iniziativa la Germania nel plotone principale. 7.29 A dettare l’andatura in gruppo è Annemiek van Vleuten (Olanda). 7.27 Si stacca tra le fuggitive la namibiana Looser. 7.25 Il vantaggio delle fuggitivi supera i 10?. 7.23 Ora è l’Olanda che ha iniziato a prendere l’iniziativa in gruppo. 7.20 Raggiunge i dieci minuti il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.37 Tra il gruppo e le fuggitive ci sono nel mezzo Soto Campos (Cile) e Espinola (Paraguay). 7.35 Anche Marta Bastianelli (Italia) in testa al gruppo. 7.33 Inizia a scendere a mano a mano il vantaggio del drappello al comando. 7.31 Prende l’iniziativa lanel plotone principale. 7.29 A dettare l’andatura in gruppo è Annemiek van Vleuten (). 7.27 Si stacca tra le fuggitive la namibiana Looser. 7.25 Il vantaggio delle fuggitivi supera i 10?. 7.23 Ora è l’che ha iniziato a prendere l’iniziativa in gruppo. 7.20 Raggiunge i dieci minuti il ...

