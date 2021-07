LIVE Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: BRONZO PER ELISA LONGO BORGHINI! Kiesenhofer oro inaspettato! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29 La nostra ELISA LONGO Borghini invece, dopo una gara vissuta in sordina, con un atteggiamento a tratti inaspettato, si è letteralmente vendicata nel circuito finale con uno scatto davvero poderoso che, Van Vleuten a parte, non ha lasciato scampo a nessun’altra. Ancora una volta la verbanese ci ha salvato, e questo secondo BRONZO dopo Rio 2016 è un traguardo semplicemente storico. 10.26 In ogni caso possiamo dire che le grandi sconfitte del giorno sono proprio le olandesi. Erano le più forti sulla carta, candidate al dominio assoluto, e invece hanno sbagliato ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29 La nostraBorghini invece, dopo una gara vissuta in sordina, con un atteggiamento a tratti inaspettato, si è letteralmente vendicata nel circuito finale con uno scatto davvero poderoso che, Van Vleuten a parte, non ha lasciato scampo a nessun’altra. Ancora una volta la verbanese ci ha salvato, e questo secondodopo Rio 2016 è un traguardo semplicemente storico. 10.26 In ogni caso possiamo dire che le grandi sconfitte del giorno sono proprio le olandesi. Erano le più forti sulla carta, candidate al dominio assoluto, e invece hanno sbagliato ...

