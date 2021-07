LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: quattro di coppia senior femminile in finale!!!! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.00 Vince l’Australia in 6’36?77, ma l’Italia è seconda a 0?77 e va in Finale A! 03.58 FINALEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi, impegnate nel ripescaggio del quattro di coppia senior femminile. Due i posti per la finale. 03.00 Grecia, USA ed Irlanda in semifinale, Cina 13°. 02.55 Si prosegue con il ripescaggio del due senza senior femminile. 02.50 Spagna, Francia e Bielorussia in semifinale, Sudafrica 13°. 02.45 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.00 Vince l’Australia in 6’36?77, ma l’Italia è seconda a 0?77 e va in Finale A! 03.58 FINALEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi, impegnate nel ripescaggio deldi. Due i posti per la finale. 03.00 Grecia, USA ed Irlanda in semifinale, Cina 13°. 02.55 Si prosegue con il ripescaggio del due senza. 02.50 Spagna, Francia e Bielorussia in semifinale, Sudafrica 13°. 02.45 Si ...

