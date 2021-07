(Di domenica 25 luglio 2021) Latestuale delladelledivalevoli per i Giochi Olimpici di. L’attesa è finita, l’Olimpiade giapponese può finalmente prendere il via con un anno di ritardo, ma con la stessa passione che da sempre caratterizza l’evento a cinque cerchi. Nelladi gare di domenica 25 luglio verranno disputate anche le primedelle gare diche andranno in scena a partire dalle ore 12:00 italiane (19:00 in Giappone) fino alle 14:00 circa (21:00 ...

Advertising

SwimSwam_Italia : Tokyo 2020: Secondo Turno Di Batterie- Risultati Live - diegonanni76 : Eccoci LIVE @Olympics Da seguire: semi di scherma, batterie di nuoto, basket e altri vari. - SwimmerShopit : Tokyo 2020 | Live report Batterie 24 luglio 2021 - infoitsport : LIVE - Tokyo 2020, canottaggio: batterie venerdì 23 luglio (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE – Batterie nuoto seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Batterie #nuoto #seconda #giornata -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Batterie

... il cui primo incontro tra Egitto e Argentina comincerà solo alle ore 9.30: in chiusura i turni del badminton e le già sopracitatedel nuoto (attenzione a Quadarella nei 400m stile libero e ...RISULTATI JUDO TAEKWONDO/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Giuffrida per il bronzo RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DELLEE in attesa dei primi verdetti vediamo poi che ...La diretta testuale della seconda giornata delle batterie di nuoto valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ...RAI. La tv di Stato propone i Giochi soltanto su Raidue, niente immagini quindi su RaiSport e Raiplay: troppo poche le 200 ore “live” acquistate, in Francia ad esempio France 2 ne ha acquisite 650. Av ...