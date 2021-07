LIVE Basket 3×3 – Romania-Italia 14-22, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 luglio 2021) Romania e Italia scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno impattato la prima giornata vincendo contro la Mongolia e perdendo, a testa altissima, contro la Francia. Le rumene dal loro canto non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro percorso nel torneo a cinque cerchi: le cestite dell’Est Europa, infatti, hanno perso entrambi i match, rispettivamente contro la Cina per 21-10 e contro le padrone di casa del Giappone col punteggio di 20-8. Alle ore 3:40 di domenica 25 luglio inizierà la sfida ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno impattato la prima giornata vincendo contro la Mongolia e perdendo, a testa altissima, contro la Francia. Le rumene dal loro canto non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro percorso nel torneo a cinque cerchi: le cestite dell’Est Europa, infatti, hanno perso entrambi i match, rispettivamente contro la Cina per 21-10 e contro le padrone di casa del Giappone col punteggio di 20-8. Alle ore 3:40 di domenica 25 luglio inizierà la sfida ...

