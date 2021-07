LIVE Basket 3×3 – Italia-USA, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia e USA scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie, dopo aver affrontato il Giappone, si apprestano ad affrontare l’avversario più duro: gli Stati Uniti in testa al round robin. Alle ore 10:55 di lunedì 26 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME SEGUIRE Italia-USA IN ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)e USA scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie, dopo aver affrontato il Giappone, si apprestano ad affrontare l’avversario più duro: gli Stati Uniti in testa al round robin. Alle ore 10:55 di lunedì 26 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME SEGUIRE-USA IN ...

Advertising

fanpage : #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - ngecrushinjimin : Soon yaa jimin live sambil main basket sm yoongi skskskskkssksksjsjj?????????????????????? - tae_mybias : RT @yymflower: voglio la live di yoongi e jimin che giocano a basket, per favore ne ho bisogno - KK1LL3RBUNNY : RT @yymflower: voglio la live di yoongi e jimin che giocano a basket, per favore ne ho bisogno - milvkovich : ennesimo bts che va in live quando non ci sono MA???? GLI YOONMIN GIOCANO A BASKET INSIEME?????????????? HELLO?????… -