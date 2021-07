LIVE Basket 3×3 – Italia-Giappone, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 26 luglio 2021) Italia e Giappone scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie e compagne si apprestano tuttavia ad affrontare la giornata più dura del round robin: le nipponiche sono forti di tre vittorie e una sconfitta, mentre gli Stati Uniti sono ancora imbattuti. Alle ore 7:25 di lunedì 26 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno concluso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: hanno ancora il destino nelle loro mani in ottica, perlomeno, di raggiungere i quarti di finale. D’Alie e compagne si apprestano tuttavia ad affrontare la giornata più dura del round robin: le nipponiche sono forti di tre vittorie e una sconfitta, mentre gli Stati Uniti sono ancora imbattuti. Alle ore 7:25 di lunedì 26 luglio inizierà la sfida che potrete seguire in tempo ...

Advertising

fanpage : #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - ngecrushinjimin : Soon yaa jimin live sambil main basket sm yoongi skskskskkssksksjsjj?????????????????????? - tae_mybias : RT @yymflower: voglio la live di yoongi e jimin che giocano a basket, per favore ne ho bisogno - KK1LL3RBUNNY : RT @yymflower: voglio la live di yoongi e jimin che giocano a basket, per favore ne ho bisogno - milvkovich : ennesimo bts che va in live quando non ci sono MA???? GLI YOONMIN GIOCANO A BASKET INSIEME?????????????? HELLO?????… -