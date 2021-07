LIVE Basket 3×3 – Cina-Italia 22-13, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 25 luglio 2021) Cina e Italia scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di Basket 3×3 all’Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno impattato la prima giornata vincendo contro la Mongolia e perdendo, a testa altissima, contro la Francia. La sfida contro le asiatiche sarà la seconda di giornata per le nostre beniamine, impegnate anche contro la Romania: anche le cinesi hanno concluso la prima giornata con una vittoria (21-10 contro la Romania) e una sconfitta (19-9 contro la squadra del Russian Olympic Committee). Alle ore 7:25 di domenica 25 luglio inizierà la sfida che ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Le azzurre hanno impattato la prima giornata vincendo contro la Mongolia e perdendo, a testa altissima, contro la Francia. La sfida contro le asiatiche sarà la seconda di giornata per le nostre beniamine, impegnate anche contro la Romania: anche le cinesi hanno concluso la prima giornata con una vittoria (21-10 contro la Romania) e una sconfitta (19-9 contro la squadra del Russian Olympic Committee). Alle ore 7:25 di domenica 25 luglio inizierà la sfida che ...

