L’Italia Volley femminile vince contro la Russia con 3-0 alle Olimpiadi (Di domenica 25 luglio 2021) Buona la prima, anzi buonissima per L’Italia di Volley femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre, infatti, si sono liberate della Russia, o meglio delle atlete rappresentanti il Comitato Olimpico russo (per colpa delle ben note questioni legate al doping), con il punteggio di 3-0 (25-23 25-19 25-14). Migliore delle nostre, come sempre, Paola Egonu che ha messo a referto 21 punti, ma si sono segnalate in maniera positiva anche Caterina Bosetti ed Elena Pietrini che hanno concluso con, rispettivamente, 12 e 10 punti. A fare la differenza il muro delL’Italia dal quale è stata in grado di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Buona la prima, anzi buonissima perdiai Giochi Olimpici di Tokyo. Le azzurre, infatti, si sono liberate della, o meglio delle atlete rappresentanti il Comitato Olimpico russo (per colpa delle ben note questioni legate al doping), con il punteggio di 3-0 (25-23 25-19 25-14). Migliore delle nostre, come sempre, Paola Egonu che ha messo a referto 21 punti, ma si sono segnalate in maniera positiva anche Caterina Bosetti ed Elena Pietrini che hanno concluso con, rispettivamente, 12 e 10 punti. A fare la differenza il muro deldal quale è stata in grado di ...

