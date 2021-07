L’Italia vince all’esordio: battuta la Germania 92-82 (Di domenica 25 luglio 2021) Nella prima partita del Gruppo C del torneo olimpico di basket Tokyo 2020, L’Italia vince all’esordio superando la Germania in rimonta per 92-82 al termine di un match risolto soltanto nel finale. Prossimo appuntamento per gli azzurri mercoledi 28 luglio alle ore 10.20 contro l’Australia. L’Italia vince all’esordio: cosa è accaduto? Inizio spettacolare per gli azzurri di Sacchetti con la tripla e la schiacciata di Fontecchio per il 5-0. I tedeschi, però, reagiscono alla grande con due triple riportandosi a -1. Si scatena Obst che dalla distanza fa quello che vuole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Nella prima partita del Gruppo C del torneo olimpico di basket Tokyo 2020,superando lain rimonta per 92-82 al termine di un match risolto soltanto nel finale. Prossimo appuntamento per gli azzurri mercoledi 28 luglio alle ore 10.20 contro l’Australia.: cosa è accaduto? Inizio spettacolare per gli azzurri di Sacchetti con la tripla e la schiacciata di Fontecchio per il 5-0. I tedeschi, però, reagiscono alla grande con due triple riportandosi a -1. Si scatena Obst che dalla distanza fa quello che vuole ...

