L’Italia cala il tris di bronzi | ma scherma e nuoto deludono Bene gli sport di squadra

Leggi su sportface

(Di domenica 25 luglio 2021) Luci e ombre a Tokyo. Nella seconda giornata delle Olimpiadi giapponesi laitaliana porta a casa altre tre medaglie grazie ad Odette Giuffrida nel judo (categoria -52kg), alla straordinaria Elisa Longo Borghini nella prova in linea del ciclismo su strada e all’inaspettato Mirko Zanni nel sollevamento pesi -67kg. Ma sono parecchi i bocconi amari da ingoiare in una domenica che sembrava potesse assumere un contorno sicuramente diverso. Andiamo a rivivere la lunga giornata olimpica. IL MEDAGLIERE I RISULTATI DI OGGI ELISA, ODETTE: ANCORA VOI – Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida hanno probabilmente una sola cosa in comune: cinque anni fa, a Rio de Janeiro, ...