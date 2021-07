L' influencer Er brasiliano semina panico a Ponza | poi viene fermato | aveva uno sfollagente

(Di domenica 25 luglio 2021) Caos sull’isola di. Come riportato dal Messaggero, nella nottata tra venerdì 23 e sabato 24 luglio, i carabinieri sono intervenuti presso una gelateria per sedare una lite tra avventori e titolari del locale. Lì avrebbero trovato il 42enne romano Massimiliano Minnocci, alias “er” o ‘Brasile’, ultrà conosciutissimo a Roma emolto seguito sui social. All’arrivo dei militari, Minnocci avrebbe reagito cercando di colpire uno dei carabinieri e successivamente provando ad allontanarsi. Il Corriere della Sera scrive: Il 42enne ha reagito cercando di colpire uno dei carabinieri, ma è stato immobilizzato e ...

... dove l'altra notte il 42enne romano Massimiliano Minnocci, alias "er" o 'Brasile', ultrà conosciutissimo nella Capitale e da qualche annomolto seguito sui social, ha seminato ...E' l'romano noto come 'Er' l'uomo di 42 anni che ha creato scompiglio a Ponza ella otte tra venerdi e sabato . L'uomo, in località Banchina Nuova , ha iniziato ripetutamente ad ...L'ultrà e influencer, dopo avere anche aggredito i carabinieri, è stato arrestato e rimesso in libertà con il foglio di via per tre anni dall’isola ...Motivi di sicurezza: la scogliera artificiale interdetta al pubblio dopo alcuni infortuni Rissa nella notte:il romano «Brasile», ultrà e influencer, semina il panico e aggredisce i carabinieri. Arrest ...