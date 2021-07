L'Indiana Jones che scuote il Louvre: "Comprammo tesori rubati da Hitler" (Di domenica 25 luglio 2021) Emmanuelle Polack, storica dell'arte, censisce le tele acquisite ai tempi del nazismo. L'imbarazzo del museo di GIOVANNI SERAFINI Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Emmanuelle Polack, storica dell'arte, censisce le tele acquisite ai tempi del nazismo. L'imbarazzo del museo di GIOVANNI SERAFINI

Advertising

Jardinlesmots : @Josephdrummer90 Il bello c'è ma bisogna cercarlo tra gli account di comunicazione aderente alla realtà,mettersi ne… - riccardodelsal : Sentirsi Indiana Jones quando vai alla ricerca di un parcheggio libero a lignano ?? - pietrangola64 : @madddalena Non è che se non cambi tutto resterà uguale e rassicurante È come in con i carrelli della miniera Di In… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Indiana Jones 5 – Un altro attore ha subito un piccolo infortunio sul set - glooit : Indiana Jones 5 – Un altro attore ha subito un piccolo infortunio sul set leggi su Gloo -