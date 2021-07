L' ex questore rivela | ' Marche provincia della ' ndrangheta Qui investiti i soldi della coca'

(Di domenica 25 luglio 2021) FANO - 'Lesono una. In questo momento la prima mafia nel mondo si sta comprando questa regione, come ha fatto con la Lombardia, il Veneto e il Piemonte'. Con ...

... ad arrestare il primo boss di Cosa nostra catturato dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio, Giuseppe Piddu Madonia, e tra il 2014 e il 2017, comedi Foggia (sua città natale), a ...... dopo aver annunciato rivelazioni storiche,una realtà di chiacchiere consunte e messaggi, deboli, trasversali. A difesa: il nulla cosmico". Ilparla per difendere le istituzioni e ...FANO - «Le Marche sono una provincia della ‘ndrangheta. In questo momento la prima mafia nel mondo si sta comprando questa regione, come ha fatto con la Lombardia, il Veneto e ...LIPARI - Si è rivelato vano il tentativo di salvataggio di una tartaruga in difficoltà, recuperata in questore al largo di Canneto, a Lipari.