“Le terrificanti avventure di Sabrina” | un nuovo live-action?

Durante un'intervista a Deadline, Aguirre-Sacasa, lo showrunner della serie televisiva Netlfix "Le terrificanti avventure di Sabrina" ha parlato della possibilità di dare sfogo ad altre narrazioni sul personaggio di Sabrina in una nuova trasposizione live-action. Già è noto che la serie gothic "Le terrificanti avventure di Sabrina" avrà un suo seguito nel fumetto, che partirà esattamente da dove la serie cancellata da Netflix si è interrotta: (allerta spoiler!) si tratta del momento in cui Sabrina (Kiernan Shipka) ...

