Le proteste in Italia e in Francia non scoraggiano Merkel. Anche Berlino verso il Green Pass (Di domenica 25 luglio 2021) Helge Braun, capo della cancelleria di Angela Merkel, non esclude che, se resta la tendenza al rialzo dei contagi di Covid-19, ci possano essere restrizioni per i non vaccinati e libertà di cui possono godere solo coloro che hanno il ciclo completo del vaccino. “I vaccinati avranno più libertà dei non vaccinati”, ha detto Braun al giornale domenicale “Bild am Sonntag”. Braun ha aggiunto che se le infezioni continuano ad aumentare, i non vaccinati dovranno ridurre ancora i loro contatti, nonostante la strategia di test di massa della Germania negli ultimi mesi. “Questo significa che alcuni spazi, dai ristoranti ai cinema agli stadi, potranno non essere più accessibili ai ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) Helge Braun, capo della cancelleria di Angela, non esclude che, se resta la tendenza al rialzo dei contagi di Covid-19, ci possano essere restrizioni per i non vaccinati e libertà di cui possono godere solo coloro che hanno il ciclo completo del vaccino. “I vaccinati avranno più libertà dei non vaccinati”, ha detto Braun al giornale domenicale “Bild am Sonntag”. Braun ha aggiunto che se le infezioni continuano ad aumentare, i non vaccinati dovranno ridurre ancora i loro contatti, nonostante la strategia di test di massa della Germania negli ultimi mesi. “Questo significa che alcuni spazi, dai ristoranti ai cinema agli stadi, potranno non essere più accessibili ai ...

