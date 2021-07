Le gare e i risultati degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Elisa Longo Borghini è bronzo nel ciclismo su strada femminile. Ottimo esordio dell'Italia del basket. Santarelli è in semifinale di spada. Bene il volley, delusione dal nuoto. Questo il parziale del terzo giorno delle Olimpiadi di Tokyo, dove al momento l'Italia ha conquistato un oro, un argento e un bronzo. Il bronzo di Elisa Longo Borghini Medaglia di bronzo per l'azzurra Elisa Longo Borghini nella prova individuale di ciclismo su strada. L'azzurra, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e tra le grandi della specialita' negli ultimi anni, con un allungo nel finale di gara e' riuscita a sganciarsi dal gruppo e quindi andare a cogliere ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Elisa Longo Borghini è bronzo nel ciclismo su strada femminile. Ottimo esordio dell'Italia del basket. Santarelli è in semifinale di spada. Bene il volley, delusione dal nuoto. Questo il parziale del terzo giorno delledi, dove al momento l'Italia ha conquistato un oro, un argento e un bronzo. Il bronzo di Elisa Longo Borghini Medaglia di bronzo per l'azzurra Elisa Longo Borghini nella prova individuale di ciclismo su strada. L'azzurra, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e tra le grandi della specialita' negli ultimi anni, con un allungo nel finale di gara e' riuscita a sganciarsi dal gruppo e quindi andare a cogliere ...

Advertising

SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia d'oro ai #giochiolimpici è nel #taekwondo -58kg di Vito Dell'Aquila:… - SkyTG24 : #Tokyo2020. Terza medaglia per l'Italia: ai #giochiolimpici Elisa Longo Borghini vince il #bronzo nella prova su st… - PiacereIseo : L’estate avanza, si corre e il Franciacorta Oglio Cup cosa fa? - - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Tokyo2020. Terza medaglia per l'Italia: ai #giochiolimpici Elisa Longo Borghini vince il #bronzo nella prova su strada in lin… -