L'assenteismo in Parlamento è una piaga. Dati disastrosi per Forza Italia e il centrodestra, si salva solo il Movimento. (Di domenica 25 luglio 2021) È del 14,4% il tasso medio di assenteismo tra deputati e senatori dall'inizio della legislatura. Ma con differenze individuali anche molto significative sulle 15.587 votazioni elettroniche complessive monitorate fino al 7 luglio da Openpolis, da cui sono emerse assenze ingiustificate superiori al 50% per 49 parlamentari, pari a circa il 3% del totale degli eletti. I quali, in base ai regolamenti di Camera e Senato, sono tenuti a partecipare ai lavori, salvo impegni giustificati o missioni che infatti non comportano la decurtazione della diaria. In tutti gli altri casi, chi non + presente lo fa per ragioni personali di varia natura e può sottrarsi senza particolari controlli. L'unica forma ...

