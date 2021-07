L’arte contemporanea nei musei “classici” | Strinati | “Modernità e antico non sono in antitesi | ma possono generare potenti suggestioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) Le opere di Damien Hirst si posammirare alla Galleria Borghese di Roma, quelle di Giuseppe Penone agli Uffizi di Firenze e le sculture iperrealiste di Carole Feuerman invadono la Galleria d’arte moderna, sempre a Roma. Ormai i confini tra arte classica e artepare non esistano più. Non tanto temporali, quanto spaziali. Accade sempre più spesso che opere di artisti viventi trovino spazio – anche solo temporaneamente – in vere e proprie cattedrali delclassica. Ma perché? Forse per un deciso cambio nella gestione del patrimonio culturale? O per problemi di attrazione di pubblico (un solo spazio prova a richiamare ...