Lampedusa, invasione immigrati irregolari: Lollobrigida contro il governo, chiede blocco navale: (Di domenica 25 luglio 2021) Dal 2019 sono aumentati di 14 volte gli arrivi di immigrati irregolari. Un incremento che ha fatto impennare tragicamente anche il numero delle morti in mare. Un dramma che si sta consumando nell'immobilismo del governo Draghi e soprattutto del ministro Lamorgese, accusa Lollobrigida L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 luglio 2021) Dal 2019 sono aumentati di 14 volte gli arrivi di. Un incremento che ha fatto impennare tragicamente anche il numero delle morti in mare. Un dramma che si sta consumando nell'immobilismo delDraghi e soprattutto del ministro Lamorgese, accusaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lampedusa, invasione immigrati irregolari: Lollobrigida contro il governo, chiede blocco navale: - Claudio18709041 : RT @SonoSignora: Non abbassiamo l’attenzione sull’ #invasione sistematica del nostro Paese per volontà della #sinistra??complice dell’ #Euro… - Mario44623861 : RT @SonoSignora: Non abbassiamo l’attenzione sull’ #invasione sistematica del nostro Paese per volontà della #sinistra??complice dell’ #Euro… - alessandro1846 : RT @VoxNewsInfo2: : INVASIONE ISLAMICA A LAMPEDUSA: ALTRI 10 BARCONI, MAI COSI’ TANTI SBARCHI - VoxNewsInfo2 : : INVASIONE ISLAMICA A LAMPEDUSA: ALTRI 10 BARCONI, MAI COSI’ TANTI SBARCHI -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa invasione Lampedusa, 1.400 migranti in tre giorni: l' hotspot è al collasso A Lampedusa sbarchi no stop: "La situazione è fuori controllo"

Il Furore dei disperati non passa mai ...mare solcato da Odisseo così come a quello dei migranti che si schiantano sugli scogli di Lampedusa,... dal tuono dei trattori e dal rattrappirsi della proprietà, dalla lenta invasione del deserto verso ...

Lampedusa, 1.400 migranti in tre giorni: l'hotspot è al collasso ilGiornale.it Lampedusa, invasione immigrati irregolari: Lollobrigida contro il governo, chiede blocco navale: Dal 2019 sono aumentati di 14 volte gli arrivi di immigrati irregolari. Un incremento che ha fatto impennare tragicamente anche il numero delle morti in mare. Un dramma che si sta consumando nell'immo ...

Lampedusa: altri sbarchi di clandestini, continua l’invasione, hotspot al collasso Altre due carrette del mare sono state intercettate dalle motovedette della Guardia costiera rispettivamente a 24 e 20 miglia dall'isola. Sulla prima viaggiavano 110 migranti, di cui 5 donne e 2 minor ...

sbarchi no stop: "La situazione è fuori controllo"...mare solcato da Odisseo così come a quello dei migranti che si schiantano sugli scogli di,... dal tuono dei trattori e dal rattrappirsi della proprietà, dalla lentadel deserto verso ...Dal 2019 sono aumentati di 14 volte gli arrivi di immigrati irregolari. Un incremento che ha fatto impennare tragicamente anche il numero delle morti in mare. Un dramma che si sta consumando nell'immo ...Altre due carrette del mare sono state intercettate dalle motovedette della Guardia costiera rispettivamente a 24 e 20 miglia dall'isola. Sulla prima viaggiavano 110 migranti, di cui 5 donne e 2 minor ...