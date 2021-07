La vita del docente eroe morto per non piegarsi al fascismo. Ora la sua scuola gli dedicherà l’istituto (Di domenica 25 luglio 2021) Carmelo Salanitro fu ucciso a Mauthausen dopo essere stato denunicato dal suo preside. Salanitro era un docente di latino e greco presso il liceo classico "Mario Cutelli" a Catania. Salanitro perse la vita, dopo aver a lungo peregrinato, nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 luglio 2021) Carmelo Salanitro fu ucciso a Mauthausen dopo essere stato denunicato dal suo preside. Salanitro era undi latino e greco presso il liceo classico "Mario Cutelli" a Catania. Salanitro perse la, dopo aver a lungo peregrinato, nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945. L'articolo .

Advertising

enpaonlus : La seconda vita del cagnolino Andreotti: 'Era in fin di vita, ora sta bene ed è stato adottato. E si chiamerà Enea'… - chetempochefa : “Il Presidente Mattarella è un uomo straordinario, mi ha detto: quando ho deciso di farla Senatrice a vita ho pensa… - renatobrunetta : Solidarietà agli amici di @forza_italia aggrediti a #Pescara da un gruppo di no vax. Vaccini e green pass sono la c… - whoisbeattina : Incontrare il mio vicino di casa sulle scale alle 5 del mattino mentre lui torna da una serata e io invece vado a l… - salvato52608878 : @raf_frate IL Maestro del vero bene Gesù insegnò il vero bene i suoi Discepoli e per tutti coloro che desiderano se… -