La Russia si consegna al Covid: oltre 50% di No Vax e 800 morti al giorno (Di domenica 25 luglio 2021) Quasi 800 morti e 24mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo il Rospotrebnadzor, Servizio federale protezione e sorveglianza consumatori, il 70% dei casi che stanno falciando la Federazione russa è dovuto alla Delta che si diffonde rapidissima e serrata nel Paese. Se a maggio scorso il tasso di mortalità era quasi tornato ai livelli prepandemici, (e si guardava con speranza verso la frontiera, che però è rimasta chiusa per le vacanze), adesso i record di diffusione e decessi per la nuova variante fanno corrucciare le fronti delle autorità russe più che a gennaio scorso: ha superato i 151mila il numero di morti totali dall'inizio ...

