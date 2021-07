La Roma affonda il Debrecen 5 - 2 | Zaniolo torna al gol Mourinho show in panchina

Advertising

MaregaStefano : @gualtierieurope Si mettiamo le ruote a Roma e avvicinamola di più al mare....ocio a non fare il passo troppo lungo che poi affonda... - Livia_en_Roma : RT @paolaromano60: #PíldorasdeItaliano??Sperlonga É un borgo marinaro ubicato nel Lazio. Nasce su un costone di roccia che affonda nel mare.… - patriziafrezzat : RT @AlexBucci: Mentre Roma affonda nella spazzatura il M5S non si presenta al consiglio comunale sul tema dei rifiuti. Che pena! @RiganteLe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma affonda

ilmessaggero.it

Lo Special One vive la sua quarta panchina come se fosse la prima di campionato: carisma e personalità sono solo due delle doti che il portoghese ha messo a servizio dellada quando ha firmato ...... una questione chele sue radici in parte anche nelle molteplici influenze che hanno ... A strategic region ", che si terrà il prossimo 28 luglio a. Ma quali sono i principali attori sulla ...La Roma stende il Debrecen 5-2, Nicolò Zaniolo torna al gol e Dzeko segna una doppietta (reti anche di Mayoral e Pellegrini). La quarta amichevole dei giallorossi finisce come tutti ...Calciomercato Roma, Pinto sembra aver spostato nuovamente la sua attenzione sul giovane talento militante in Olanda, seguito già dai primi mesi primaverili. Tiago Pinto e Boniek ...