La rivincita delle maxi borse che spodesteranno le micro bag?

(Di domenica 25 luglio 2021) Borsa mignon fatti in là. L’accessorio più instagrammabile delle ultime stagioni, acchiappa migliaia di like ma poco funzionale per le misure microscopiche, sta per perdere il primato nel cuore e nel guardaroba delle modaiole? Forse, chissà. Intanto è il quesito-à-porter che ci stiamo ponendo avendo notato, negli ultimi giorni, una profusione di celeb il cui look non è passato inosservato proprio perché accessoriato di bag oversize.