La notte di Tokyo: Detti delude nel nuoto. Basket, Settebello e Italvolley donne, partenze col botto (Di domenica 25 luglio 2021) Delusione nella notte dal nuoto azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Detti ha chiuso "solo" sesto nella finale dei 400 sl con il tempo di 3'44?88, vinta dal tunisino Ahmed Hafnaoui. "Non parliamo di un flop clamoroso, ma non ho saputo cogliere l'occasione e non cerco scuse", le prime parole del nuotatore dopo la gara. Ottavi gli azzurri nei 400 misti: Alberto Razzetti tra gli uomini e Ilaria Cusinato tra le donne. Non delude invece Nicolò Martinenghi che approda in finale nei 100 rana migliorando il proprio record italiano e fissandolo in 58?28. Inizia la sua avventura olimpica con una ...

