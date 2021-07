(Di domenica 25 luglio 2021) Siena, 25 luglio 2021 - Una tragedia spaventosa, un dramma che mette i brividi solo a ripercorrerlo in ogni suo terribile istante.Gattavecchi non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate ...

Nazione_Siena : La morte di Yara: donati gli organi della sedicenne investita dall'amica - qn_lanazione : Investita e uccisa dall'amica, l'assurda morte di una sedicenne in provincia di #Siena -

Gattavecchi non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate dalla sedicenne, investita ... che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 16 dicembre e che abitava a Montepulciano alla. ...... "PER ME IL CASO NON È CHIUSO" Al lavoro sul giallo delladi Federica Farinella c'è anche il noto entomologo forense Stefano Vanin , che si è già occupato di casi celebri del calibro di...Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita ...I sanitari dell’ospedale Le Scotte hanno fatto il possibile per strappare la giovane, che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 16 dicembre e che abitava a Montepulciano alla morte. Purtroppo nella tar ...