La moglie di un deputato M5s diventa deputata (in Bulgaria)

AGI - Mentre non si placano le fibrillazioni sulla giustizia e sul Recovery fund e nell'attesa che Giuseppe Conte venga 'incoronato' leader dal Movimento, nel mondo 5 stelle arriva una 'buona' notizia dalla Bulgaria: è stata eletta parlamentare Pavela Vasileva Mitova moglie di Niccolò Invidia deputato pentastellato. La coppia, ora di 'eletti', si è conosciuta nel 2012 all'Università Cattolica di Milano. Allora nessuna velleità di carriera politica, ma grande impegno civico che ha avvicinato Niccolò e Pavela negli anni fino alle nozze dell'ottobre 2019. I 'cugini' di Sofia Lei in Bulgaria è neoparlamentare nel partito ...

