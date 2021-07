La Germania boicotterà la IV conferenza di Durban

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 25 luglio 2021) Berlino non parteciperà all’evento delle Nazioni Unite in occasione del 20° anniversario delladi, in Sudafrica. La conferma è arrivata oggi una fonte diplomatica tedesca. Chi parteciperà alla prossimadi? La Francia non ha ancora annunciato la sua posizione sulla, che ha boicottato in passato, sollevando interrogativi sugli attivisti contro