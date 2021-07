La casa di Vasco Rossi circondata dai Carabinieri, ecco il motivo – VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) Vasco Rossi, i fan hanno nuovamente preso d’assalto la sua abitazione a Zocca, sembra non avere sosta il pellegrinaggio dei fan, nonostante questo il rocker è uscito dalla sua villa per poi sparire tra i boschi. Vasco Rossi, la sua casa presa d’assalto dai fan, intervengono i Carabinieri (Instagram)Sono dovuti intervenire i Carabinieri dinanzi alla casa del Komandante a Zocca, il cantante ha continuato a postare le foto sui social, le quali lo ritraevano in mezzo ai boschi proprio nel piccolo paese. I fan numerosi lo hanno atteso ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021), i fan hanno nuovamente preso d’assalto la sua abitazione a Zocca, sembra non avere sosta il pellegrinaggio dei fan, nonostante questo il rocker è uscito dalla sua villa per poi sparire tra i boschi., la suapresa d’assalto dai fan, intervengono i(Instagram)Sono dovuti intervenire idinanzi alladel Komandante a Zocca, il cantante ha continuato a postare le foto sui social, le quali lo ritraevano in mezzo ai boschi proprio nel piccolo paese. I fan numerosi lo hanno atteso ...

Advertising

LaMerlettaia : @fiftyness Ah, ma che a noi non piaccia, questo è inevitabile :D io ricordo ancora il mio vicino di casa che vietav… - wild__floweer : la cover band di Vasco Rossi che si sente fino a casa mia non me lo meritavo però - concertslove_ : gatto dei vicini è gatto Vasco ma gatto Vasco è strabico e anche un po’ tonto quindi va in esplorazione fino al nos… - sportlaziale : Lorenzo Vasco torna ufficialmente in biancoviola: “Felice di essere di nuovo all’Anco Marzio. Ostia è casa per me” - caravaggesca : C’era Vasco Brondi a Pisa e io a 10 minuti sono a casa sono nera -