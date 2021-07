Khaby Lame | «Vorrei fare un film con Checco Zalone»

Leggi su panorama

(Di domenica 25 luglio 2021) Buster Keaton, il grande divo del cinema muto americano, disse: «Il silenzio è per gli dei, solo le scimmie chiacchierano»., il tiktoker italiano più seguito al mondo, deve avere imparato questa lezione. Anche se alla domanda se si fosse ispirato a Keaton per i suoi video sembra un po' perso. Ma non ha poi così importanza. Senegalese di nascita, 21 anni, venuto in Italia da piccolo e cresciuto nelle case popolari di Chivasso, un paesone a 20 chilometri da Torino, finora famoso per i suoi «nocciolini» venduti in pacchettini dalla carta rosata. Il ragazzo dalle lunghe mani sottili ha sfondato mettendo in scena cose lapalissiane: come sbucciare una ...