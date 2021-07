Kenya | Eni sigla l’accordo con l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

(Di domenica 25 luglio 2021) Eni, tramite la consociata Eni, e la Sede di Nairobi delper la(Aics) hanno firmato, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia inS.E. Alberto Pieri, un Memorandum per individuare possibili opportunità di futura collaborazione in settori chiave per lodel Paese quali agricoltura e catene del valore, dell’ambiente, della salute, della formazione e dell’istruzione professionale, nonché dell’accesso all’energia/energia verde e all’innovazione. Il documento è stato firmato dal Managing Director ...

Eni e il Ministero del Petrolio e delle Attività Minerarie del Kenya hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere il processo di decarbonizzazione e contrastare il cambiamento climatico attrave ...