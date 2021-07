Juventus, grossa offerta dalla Germania per Demiral (Di domenica 25 luglio 2021) La Juventus ha deciso di puntare ancora fortemente su Chiellini e Bonucci per la prossima stagione. I due centurioni juventini hanno nuovamente mostrato la loro sintonia all’Europeo, giganteggiando contro ogni avversario. Per questo motivo, visto anche il momento storico, si possono sacrificare pedine attualmente in secondo piano. Stiamo parlando di Merih Demiral: il turco classe ’98, reduce da un Europeo complicato, potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Secondo i colleghi di Sky Sport, infatti, bisogna registrare un forte interessamento del Borussia Dortmund per il centrale ex Sassuolo. Borussia Dortmund are interested in Juventus ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Laha deciso di puntare ancora fortemente su Chiellini e Bonucci per la prossima stagione. I due centurioni juventini hanno nuovamente mostrato la loro sintonia all’Europeo, giganteggiando contro ogni avversario. Per questo motivo, visto anche il momento storico, si possono sacrificare pedine attualmente in secondo piano. Stiamo parlando di Merih: il turco classe ’98, reduce da un Europeo complicato, potrebbe lasciare la Vecchia Signora. Secondo i colleghi di Sky Sport, infatti, bisogna registrare un forte interessamento del Borussia Dortmund per il centrale ex Sassuolo. Borussia Dortmund are interested in...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus grossa Milan - Juventus, Romagnoli bianconero: torna di moda lo scambio Anche in questo caso rappresenterebbe una grossa perdita per il Milan, dato che attualmente il ... A tal proposito è tornata in auge la possibilità di uno scambio con la Juventus .

Calciomercato Juventus, Ronaldo piano d'emergenza - Due fattori per l'addio ... attraverso il quale passa una grossa fetta del mercato della Juventus di Allegri. Con o senza CR7 fa infatti una differenza sostanziale, un po' come in casa Paris Saint Germain relativamente alla ...

GOSENS, I SI ED I NO DI UN GRANDE COLPO Tutto Juve Allegri torna alla Juventus: riuscirà a rilanciare Bernardeschi? Allegri nella sua seconda avventura alla Juventus pare intenzionato a optare per il 4-3-3 ... il fatto che a Torino sia ritornato Allegri può dargli una grossa mano. Parola al campo. Segui 90min su ...

VIDEO ?? | Juventus, Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino Cristiano Ronaldo arriva a Torino: il portoghese da pochi minuti è atterrato col suo jet privato all'aeroporto Caselle di Torino. Il video.

