Juventus | da Cuadrado a Dybala | novità importanti sui rinnovi

(Di domenica 25 luglio 2021)aggiornamenti sul futuro di Juan. Come rivelato da Romeo Agresti con un post apparso sui propri profili social, i contatti per il rinnovo contrattuale del difensore della Juve sono positivi. Con il colombiano che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno., le ultimissime suUna mossa di mercato per certi aspetti doverosa, alla luce della sontuosa stagione di cui si è reso protagonista l’esterno colombiano, vero e proprio fattore, sia nella zona offensiva che in quella ...

Perc'è già un'intesa di massima, con un altro anno di contratto alle stesse cifre di ...quella che arriva è davvero una settimana decisiva per capire una bella fetta del futuro della Juventus. Calciomercato, filtra ottimismo per il rinnovo di Cuadrado: si lavora per l'intesa definitiva. Contatti sempre più positivi tra la Juve e l'entourage di Cuadrado: il rinnovo del ... L'Allegri 2.0 in casa Juventus è iniziato lo scorso 14 luglio, quando il gruppo squadra si è ritrovato alla Continassa per iniziare a preparare la stagione in a ... Calciomercato Juventus, filtra ottimismo per il rinnovo di Cuadrado: si lavora per l'intesa definitiva. In primis quello di Paulo Dybala, il cui contratto con la Juve scade, come quello del Panita, il ...