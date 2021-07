Juventus, che feeling tra Allegri e McKennie: cosa è successo in allenamento (Di domenica 25 luglio 2021) Tra Massimiliano Allegri e Weston McKennie è subito scattato il feeling, con l’allenatore della Juventus che prende in giro l’americano Non solo l’invito a segnare 10 gol in campionato: Massimiliano Allegri sembra aver già instaurato un ottimo rapporto con Weston McKennie. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Si racconta che in questi giorni di allenamento – spiega La Gazzetta dello Sport gli abbia fatto qualche battuta sul peso – Wes non ha la cultura della bresaola alla Pippo Inzaghi… Per Wes, una buona notizia: se ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tra Massimilianoe Westonè subito scattato il, con l’allenatore dellache prende in giro l’americano Non solo l’invito a segnare 10 gol in campionato: Massimilianosembra aver già instaurato un ottimo rapporto con Weston. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Si racconta che in questi giorni di– spiega La Gazzetta dello Sport gli abbia fatto qualche battuta sul peso – Wes non ha la cultura della bresaola alla Pippo Inzaghi… Per Wes, una buona notizia: se ...

Advertising

ZZiliani : NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI… - ZZiliani : È il #22luglio, in @FIGC è tempo di vacanze ma che ne dite di distogliere dalla pennichella il prode #Gravina chied… - ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - toninter75 : RT @IlGiustiziereD2: Perché pensate subito che questo arbitro sia juventino!?! Malpesanti che non siete altro! Maalox! Fegato spappolato! C… - FootPills : Nel 2014 #Allegri disputava la prima partita da allenatore della #Juventus. Una storia ricca di successi che però i… -