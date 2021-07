Judo, Olimpiadi Tokyo: Odette Giuffrida e Manuel Lombardo accedono alla finale per il bronzo! (Di domenica 25 luglio 2021) Mattinata di grandi emozioni per il Judo italiano al Nippon Budokan, in occasione della seconda giornata di gara valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con Manuel Lombardo e Odette Giuffrida che si apprestano a disputare la finale per la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie di peso. La 26enne romana, protagonista di un bellissimo cammino nelle eliminatorie, si è dovuta arrendere in semifinale alla fuoriclasse giapponese Uta Abe per waza-ari dopo 3’11” di Golden Score e adesso dovrà vedersela con l’ungherese Reka Pupp per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Mattinata di grandi emozioni per ilitaliano al Nippon Budokan, in occasione della seconda giornata di gara valevole per i Giochi Olimpici di2021, conche si apprestano a disputare laper la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie di peso. La 26enne romana, protagonista di un bellissimo cammino nelle eliminatorie, si è dovuta arrendere in semifuoriclasse giapponese Uta Abe per waza-ari dopo 3’11” di Golden Score e adesso dovrà vedersela con l’ungherese Reka Pupp per ...

