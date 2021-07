Judo, Olimpiadi Tokyo: niente medaglia per Manuel Lombardo, sconfitto in finale per il bronzo da Baul An (Di domenica 25 luglio 2021) Giornata difficile che si è chiusa nel peggiore dei modi per Manuel Lombardo, quinto classificato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 66 kg di Judo. Il 22enne piemontese, n.1 del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone a cinque cerchi, è stato sconfitto nella finale per il bronzo dal sudcoreano Baul An dovendo così rimandare di almeno tre anni l’appuntamento con il podio olimpico. Nonostante i due precedenti favorevoli (entrambi andati in scena nel 2019, in corrispondenza con l’esplosione dell’azzurro), ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Giornata difficile che si è chiusa nel peggiore dei modi per, quinto classificato ai Giochi Olimpici di2021 nella categoria fino a 66 kg di. Il 22enne piemontese, n.1 del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone a cinque cerchi, è statonellaper ildal sudcoreanoAn dovendo così rimandare di almeno tre anni l’appuntamento con il podio olimpico. Nonostante i due precedenti favorevoli (entrambi andati in scena nel 2019, in corrispondenza con l’esplosione dell’azzurro), ...

