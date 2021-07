Judo | Olimpiadi Tokyo | Manuel Lombardo sconfitto ai quarti di finale | ma può ancora ambire al bronzo

Leggi su oasport

(Di domenica 25 luglio 2021) Prima vera grande delusione dei Giochi Olimpici di2021 per la Nazionale Italiana di, conche vieneaididal brasiliano Daniel Cargnin ed esce di scena dalla battaglia per il titolo a cinque cerchi nella categoria fino a 66 kg. Il n.1 al mondo, dopo aver risolto quasi allo scadere il suo incontro di primo turno contro il kazako Yerlan Serikzhanov, ha pagato dazio aicontro un avversario sicuramente valido ma decisamente alla portata dell’azzurro.ha sofferto per tutto il ...